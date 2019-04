Amazon renova Kindle básico e agora oferece luz para leitura

São Paulo — A Amazon mudou o seu Kindle mais básico. Agora, o produto chega à sua nova geração com luz na tela para facilitar a leitura de livros digitais. O preço sugerido do novo aparelho é de 349 reais.

O novo Kindle oferece todos os recursos de leitura da Amazon, com o raio-x, que mostra informações sobre personagens, o construtor de vocabulário e a sincronização via Internet de da página que você está lendo, o que permite continuar a leitura no aplicativo do Kindle para celular.

Até 24 de maio, quem comprar o novo Kindle ganha três meses de acesso grátis ao Kindle Unlimited, algo como um Netflix para livros digitais. A assinatura custa 20 reais por mês.

O novo Kindle básico agora se une ao recente Kindle Paperwhite, que ganhou resistência à água e tem quase o dobro de resolução de tela.