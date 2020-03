Amazon reforça aposta no Brasil com novo alto-falante inteligente

São Paulo – Apenas cinco meses depois de lançar os três primeiros dispositivos da família Echo no Brasil, a Amazon lança nesta quarta-feira (4) o quarto aparelho que vem equipado com a assistente de voz Alexa, compatível com o idioma português. Chamado Echo Show 8, o alto-falante inteligente vem com tela de oito polegadas de resolução HD. Além de poder receber comandos de voz para controlar equipamentos conectados, como lâmpadas ou fechaduras inteligentes, o dispositivo permite a reprodução de vídeos do serviço de streaming Amazon Prime Video, rival da Netflix.

O Echo Show 8 é uma versão maior do Echo Show 5, que tem tela de cinco polegadas, lançado no segundo semestre de 2019 no Brasil.

A tela também pode ser usada para reproduzir letras de músicas que são tocadas no serviço Amazon Music. O dispositivo conta com alto-falante de neodímio de 2 polegadas com radiador de graves passivo, diz a empresa, para uma boa experiência de áudio. Vale notar que o aparelho também pode reproduzir músicas de outros serviços de streaming, como Apple Music, Deezer ou Spotify.

“Nós esperamos que esse novo Echo Show dê aos consumidores ainda mais possibilidades de usar a Alexa em suas rotinas diárias, além de se divertir com a tela maior e som mais potente”, afirma Jacques Benain, gerente-geral para dispositivos da Amazon no Brasil, em nota enviada antecipada à EXAME.

Os aparelhos da família Echo são um complemento para a estratégia de captação de assinantes do serviço de assinatura Amazon Prime, que oferece benefícios como frete grátis na loja online da empresa americana e acesso ilimitado aos aplicativos de streaming Prime Video e Amazon Music, que tem 2 milhões de músicas em sua biblioteca digital.

O novo Echo Show 8 chega ao Brasil com preço sugerido de 899 reais, sendo assim o produto mais caro da categoria no país. Por tempo limitado, até 16 de março, a Amazon irá vender o aparelho com o preço de 749 reais, com opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Roberta Cozza, diretora sênior de análise de mercado da consultoria Gartner, acredita que os assistentes de voz têm boas perspectivas para o futuro no mercado global.

“Conforme nossa dependência de dispositivos móveis aumenta, o assistente virtual se tornará uma interface de usuário essencial e ajudará a filtrar informações relevantes e personalizadas. Isso traz muitos casos de uso. Um dos principais é o futuro da pesquisa por voz, o que tem sido cada vez aceito pelos usuários, à medida que adotam dispositivos como alto-falantes inteligentes como o Amazon Echo ou usam cada vez mais o assistente virtual como interface com seus smartphones como o Google Assistante”, afirma Cozza à EXAME.

Com o lançamento, a Amazon se torna a empresa com a maior oferta de produtos para o segmento de alto-falantes com assistentes de voz. A empresa rivaliza com o Google, que oferece apenas apenas o modelo chamado Nest Mini no Brasil, e com a JBL, que tem dois produtos equipados com o Google Assistente, principal rival da Alexa.