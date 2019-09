Amazon Prime chega ao Brasil com frete grátis e apps por R$ 9,90

São Paulo – A Amazon traz ao Brasil a partir desta terça-feira (10) o serviço de frete chamado Amazon Prime. Criado há 14 anos e atualmente disponível em 18 países, somando mais de 100 milhões de assinantes, o Prime oferece o pagamento da mensalidade para zerar o valor de entrega de uma seleção de produtos comprados na loja online da empresa. O valor da mensalidade será de 9,90 reais, com um período de teste grátis de 30 dias, e a assinatura trará também artigos digitais para o usuário.

O frete gratuito estará disponível para todas as cidades brasileiras e estará disponível para centenas de milhares de produtos de 20 categorias diferentes. Em 90 municípios, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, as entregas serão realizadas em um prazo a partir de dois dias úteis. Nas demais cidades, o prazo aumenta para a partir de três dias úteis.

A assinatura vem acompanhada de promoções exclusivas no e-commerce da empresa, bem como o acesso aos aplicativos Amazon Prime Video e Prime Music. Disponíveis para smartphones Android e iPhones, eles são, respectivamente, serviços de transmissão online concorrentes de Netflix e Spotify.

O plano Prime oferece ainda o serviço Prime Reading, que permite ao usuário acesso a um acervo rotativo com centenas de livros digitais e as revistas VEJA, Claudia e Saúde, publicadas pela Editora Abril, e acesso a uma seleção gratuita de jogos no serviço de transmissão de games Twitch e uma assinatura grátis a um canal de transmissão.

Esse lançamento do Prime é o que traz o maior número de benefícios aos assinantes desde o seu lançamento, de acordo com a Amazon. O serviço evoluiu aos poucos em outros mercados, mas chega ao Brasil com as principais características que o tornaram popular nos Estados Unidos, terra-natal da Amazon.

O Prime Music, por exemplo, chegará com um acervo de 2 milhões de músicas. Quem quiser mais terá que assinar outro plano, o Amazon Music Unlimited, que oferece um repertório rico como o do rival Spotify, com 50 milhões de músicas. Ainda assim, no Prime Music o assinante tem acesso a canções de Pabllo Vittar, Ludmilla, Gusttavo Lima e Queen.

O Prime Video já estava disponível no mercado brasileiro, com assinatura mensal de 14,90 reais. Quem paga esse valor será convertido para cliente do Amazon Prime na próxima cobrança no cartão de crédito. Se você quiser fazer a conversão por conta própria, precisará acessar o site do serviço e contratá-lo.

Os rivais da Amazon no e-commerce brasileiro também oferecem frete grátis em compras. O Magazine Luiza e a Americanas.com contam com entrega gratuita para usuários que adquirirem produtos por meio de seus aplicativos para smartphones. O Submarino oferece promoções exclusivas para os clientes que possuem o seu cartão de crédito. No entanto, nenhum clube de assinatura se assemelha atualmente ao Amazon Prime em questão de número de benefícios.