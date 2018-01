Amazon pode resolver o maior problema de comprar roupas na web

O e-commerce já é um meio mundialmente consolidado e no Brasil não é diferente. Aquela antiga onda de insegurança do consumidor já ficou no passado e faz muito tempo. Mas, quando se fala ainda em compra de roupas, tem uma coisa que por enquanto o varejo físico ainda leva vantagem: a possibilidade de experimentação.

Mas, se depender da Amazon, esse é um problema que deve acabar em breve. A empresa acaba de registrar uma patente que funciona como uma espécie de espelho mágico. Nele, o consumidor consegue provar virtualmente a peça de roupa em seu corpo antes de efetuar a compra.

E não é só isso. Na busca de uma experiência ainda mais diferenciada, o dispositivo pode, inclusive, mostrar paisagens de fundo especificas para ajudar os compradores a comporem o visual. Com o uso combinado de câmeras, sensores, projetores e telas também será possível projetar modelos virtuais em 3D para incrementar ainda mais o processo.