Amazon levará recursos de voz de Alexa às empresas

A Amazon.com planeja revelar recursos ativados por voz para o ambiente de trabalho em sua conferência sobre computação na nuvem, que será realizada nesta semana em Las Vegas, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Este é um sinal de que a empresa pretende expandir a tecnologia Alexa, atualmente usada para pedir pizzas e controlar termostatos em casa.

Um Alexa apto para o ambiente de trabalho competiria com o assistente digital ativado por voz Cortana, da Microsoft. A Microsoft e a Amazon se associaram para que seus assistentes digitais possam se comunicar entre si. Os planos da Amazon haviam sido relatados anteriormente pela CNBC. Porta-vozes da Amazon não responderam imediatamente a ligações telefônicas e e-mails em busca de comentários.

A Amazon, a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, investiu fortemente na plataforma Alexa, que funciona no Amazon Web Services e está presente em sua linha de alto-falantes inteligentes domésticos Echo. A empresa quer que seu assistente digital se torne onipresente na vida dos usuários e, por exemplo, está trabalhando com fabricantes de automóveis para incluí-lo em veículos.

A Amazon considera que o comando de voz é o próximo meio de acesso à tecnologia, semelhante ao mouse em um computador pessoal e às telas sensíveis ao toque em smartphones, e tem trabalhado para chegar ao ambiente de trabalho com o Alexa, de acordo com três pessoas familiarizadas com os planos.

A empresa com sede em Seattle possui uma ferramenta de comunicação para o ambiente de trabalho chamada Amazon Chime, que conecta as pessoas através de ligações, videoconferências e bate-papo. Como parte de sua iniciativa no ambiente corporativo, a Amazon está trabalhando para integrar as habilidades do Alexa a esse produto, disse uma das pessoas.