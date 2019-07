Amazon lança Kindle Oasis com nova tela no Brasil

São Paulo – A Amazon lança nesta quarta-feira (31) no Brasil a nova geração do leitor digital Kindle Oasis. O aparelho é a versão mais sofisticada de leitor eletrônico da empresa americana. Agora, ele chega com nova tela que permite ao usuário escolher a cor da iluminação, do branco ao âmbar. A proposta é de que a tela se adapte para oferecer a melhor experiência de leitura, seja à noite ou durante o dia. O recurso, por ora, é exclusivo da linha Oasis.

A tela do dispositivo segue com tamanho de sete polegadas e oferece 300 pixels por polegada, de modo que o usuário não veja detalhes da estrutura interna do display durante a leitura.

O aparelho chega ao Brasil nesta semana na loja online da Amazon com preço de 1.149 reais para a versão com armazenamento de 8 gigabytes ou de 1.299 reais para a edição de 32 gigabytes. O novo Kindle Oasis, como na geração passada, é resistente à água. Ele pode ser mergulhado em água doce por até uma hora a profundidade máxima de dois metros. A proteção serve como uma segurança para dias chuvosos, respingos em uma pia ou quedas em recipientes com água.

O recurso que torna a cor da tela mais quente ou mais fria é a primeira inovação em termos de tela nos últimos anos. Os diferenciais dos Kindles mais avançados até hoje eram mais resolução, resistência à água ou iluminação simples.

Com o passar dos anos, até o Kindle mais básico herdou a iluminação que era exclusiva da família intermediária chamada Kindle Paperwhite. Por sua vez, a linha Paperwhite passou a ser resistente à água. Ou seja, com o passar dos anos, as funções chegaram às categorias mais básicas do leitor eletrônico da Amazon. Para saber se o mesmo se passará com a nova função de regulagem de tonalidade da tela, nos resta apenas esperar para ver.