Amazon lança Kindle Lite para smartphones com pouco espaço na memória

São Paulo – A Amazon lança nesta terça-feira (8) no Brasil o aplicativo Kindle Lite, apenas para smartphones com sistema Android. Sua proposta é ser uma versão mais leve do app de leitura de e-books que é oferecido tanto para o Android quanto para o iPhone.

Desenvolvido para celulares com pouca capacidade e para redes móveis instáveis, o Kindle Lite fez sua estreia na Índia em março deste ano e, agora, chega ao mercado brasileiro. O aplicativo ocupa menos espaço na memória do smartphone e permite a leitura de livros digitais mesmo que o download esteja incompleto.

“Com o Kindle Lite disponibilizamos um aplicativo leve, que fornece uma ótima experiência de leitura para as pessoas que monitoram cuidadosamente o uso de dados e a memória em seus smartphones”, afirmou, em nota, Alexandre Munhoz, gerente sênior de marketing e produto para Kindle da Amazon.

Vale notar que o aplicativo Kindle Lite funciona apenas para ler livros digitais comprados na Amazon. Para que o seu smartphone leia outros tipos de arquivos, como ePubs e PDFs, é preciso usar outras opções, como o aplicativo grátis Lithium.