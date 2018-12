Amazon enviou dados pessoais de usuário para a pessoa errada

São Paulo – A Amazon continua enfrentando problemas de vazamento de dados com sua assistente de voz, a Alexa. Segundo reportagem da revista alemã C’t, mais de 1.700 gravações de um homem que possuía a assistente em sua casa foram enviadas por engano a outro usuário do sistema, e a empresa não avisou nenhum dos dois sobre o ocorrido até pouco antes de a história vir à tona.

De acordo com a revista, um usuário da Alexa na Alemanha que requisitou acesso a seus dados gravados no sistema recebeu por engano mais de 1.700 gravações de outro homem até então completamente desconhecido. As gravações continham informações que o tornavam facilmente identificável, como seu endereço, nome, sobrenome, gosto musical e até a identidade de sua parceira. O usuário possuía o sistema instalado em toda a casa, incluindo em seu banheiro, o que fez que com que áudios gravados enquanto ele estava no banho também foram enviados.

Ainda segundo a reportagem, o usuário que recebeu os dados entrou em contato com a revista, que identificou e buscou o usuário que teve as informações vazadas. Segundo este último, a Amazon não o havia avisado do incidente, mas deu a ele novos dispositivos Echo e uma associação Prime pouco antes de a matéria ser publicada.

Versão da Amazon

A Amazon justifica o armazenamento de dados do usuário como forma de aprimorar seu sistema de reconhecimento de voz. “Este foi um caso infeliz de erro humano e um incidente isolado”, disse um representante da Amazon ao site Business Insider. “Resolvemos o problema com os dois clientes envolvidos e tomamos medidas para melhorar ainda mais nossos processos. Também estivemos em contato com uma base de precaução com as autoridades reguladoras relevante.”

A empresa afirmou ainda que havia se desculpado com os dois clientes e estava em contato com as autoridades reguladoras, incluindo os administradores do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR).