Amazon cresce, mas ainda está longe da liderança no streaming de áudio

São Paulo – Acostumada a ocupar o topo dos mercados em que atua, a Amazon ainda precisa fortalecer seu negócio de streaming de áudio se quiser liderar. O Amazon Music, plataforma de áudio online da companhia de Jeff Bezos registrou crescimento de 50% e atingiu a marca de 55 milhões de usuários pagantes. Líder de mercado, o Spotify tem 113 milhões de assinantes.

Em números totais, o Spotify ainda é absoluto no setor. Além dos 113 milhões de assinantes, o serviço sueco registra totaliza mais de 250 milhões de ouvintes (contabilizando os internautas que utilizam a versão gratuita da plataforma, com funções limitadas e anúncios comerciais).

No caso da Amazon, o serviço de streaming é ofertado dentro da plataforma Prime, que engloba outros serviços da companhia americana, ou com assinatura mensal. Há também a possibilidade de ouvir uma seleção músicas ofertadas pelo serviço de forma gratuita.

A versão gratuita ofertada, aliás, gerou incomodo em Estocolmo. Após o lançamento, em dezembro do ano passado, as ações do Spotify chegaram a recuar 5%. Essa talvez seja a principal tentativa da empresa americana para se aproximar da liderança.

Se a distância para o serviço sueco ainda parece distante, a Amazon, atualmente na terceira posição do mercado, acirra a disputa da vice-liderança contra a compatriota Apple, dona do Apple Music. A companhia não revela o número de assinantes que têm, mas a estimativa é de que esse número não esteja muito acima dos 60 milhões.