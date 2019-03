Amazon anuncia novo Kindle de baixo custo com iluminação

São Paulo – A versão de baixo custo do Kindle agora conta com iluminação na tela para facilitar a leitura em ambientes com baixa luz ou sob luz solar. O recurso era oferecido pela Amazon a partir da edição Paperwhite, que é mais cara. O aparelho estará disponível no mercado brasileiro a partir do segundo semestre, que começa em abril, e será vendido nas cores preta e branca.

Mesmo com a adição da iluminação no novo Kindle, a Amazon mantém sua promessa de que a bateria do dispositivo oferece “semanas” de uso.

O aparelho passou por uma reformulação de design para se tornar mais fino e leve do que a edição anterior. A tela também ganhou uma nova tecnologia de tinta eletrônica e agora usa um sensor de toque capacitivo, que visa evitar deslizamentos indesejados. O display continua com tamanho de 6 polegadas e 167 pixels por polegada, pouco mais da metade do que a Amazon oferece no Kindle Paperwhite (300).

O dispositivo chega junto a uma atualização de software, que será oferecida ao Kindle Paperwhite de 2013 (6ª geração) ou mais recentes, para marcar os livros da biblioteca que já foram lidos. Esse recurso tem integração com os aplicativos do Kindle para dispositivos Android e iOS.

O preço do Novo Kindle ainda não foi definido para o mercado brasileiro. Na Amazon na Espanha, onde o aparelho está em fase de pré-venda, seu preço é de 89 euros (383 reais, em conversão direta).