Alta tecnologia estimula a direção segura

O motorista baixa um aplicativo em seu celular. Liga o carro e todos os parâmetros de condução distraída, frenagem, curvas, velocidade, aceleração, entre outros, são mapeados durante o percurso. Ao fim do trajeto, ele verifica o mapa percorrido e uma pontuação é atribuída a cada quesito. Assim, ele poderá identificar comportamentos de risco e adotar uma conduta mais prudente no trânsito. Assim funciona o Zurich Driver.

Criado pela Zurich para seus clientes de seguro automóvel no Brasil, o aplicativo é baseado em telemetria, tecnologia de monitoramento para medir e rastrear algo a distância por meio de comunicação sem fio. Por meio de sensores já existentes nos celulares dos usuários, ele captura informações relevantes sobre a forma de condução dos usuários em tempo real e pode ajudar o motorista a melhorar seu estilo de condução, reduzindo o risco de potenciais acidentes.

Nenhum outro tipo de sensor é necessário no veículo. “Ele é fácil de instalar, tem baixíssimo uso de bateria diária de um aparelho comum e conta com uma tecnologia robusta muito segura”, afirma Rodrigo Barros, diretor de estratégia e inovação da Zurich. O aplicativo está disponível nas lojas do Google Play (Android) e Apple Store (iOS).

A cada 15 minutos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Especialistas defendem que para mudar esse cenário é necessária uma série de medidas conjuntas, como melhoria da infraestrutura viária e de sinalização, intensificação da fiscalização e da aplicação de penalidades, instalação de dispositivos adicionais de segurança, programas de incentivo e, principalmente, ações de conscientização e educação mais efetivas, que contribuam para o aumento da percepção de risco pelo motorista. É nessa frente que a Zurich aposta para ajudar a evitar mais mortes.

“Compreender que todos nós temos um papel e responsabilidades pode contribuir para mudar esse quadro”, diz Roberta Torres, especialista no tema e autora do livro Campanhas educativas de trânsito: uma metodologia de classificação. “As regras existem para criar um ambiente mais seguro para a coletividade. Mas, sobretudo, é importante que todos sejam vigilantes em relação às questões da segurança viária e cobrar dos gestores que zelem para que as vias sejam seguras e para que haja investimento em educação”.