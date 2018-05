Aliança entre Netflix e Telefônica evitará “rombo” na internet

A Netflix e a Telefónica (que em 2010 adquiriu ações da Vivo) anunciaram um acordo que abrange os países da América Latina onde a Telefónica opera. Cada uma das iniciativas a serem implementadas, porém, dependerá de acordo com o mercado em que ela for apresentada.

Dentre as novidades, vale destacar a integração da aplicação nos decodificadores de televisão paga da Movistar TV e a possibilidade de acessar a Netflix através do serviço de vídeo OTT Movistar Play, assim como a opção de realizar o pagamento da assinatura do serviço da Netflix por meio da própria conta da Telefônica, por exemplo.

O acordo oferece também outras propostas, como a incorporação da Netflix a alguns planos de dados móveis que permitem aos clientes da Telefônica assistirem vídeos por streaming sem que isso represente um “rombo” no pacote de dados padrão.

Depois que a Netflix for lançada nas plataformas da Telefônica, qualquer pessoa poderá se registrar de forma simples, ao mesmo tempo em que os assinantes da Netflix poderão acessar facilmente os conteúdos originais do mundo todo nos dispositivos da Telefônica.

