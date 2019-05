Alguns apps para iPhone compartilham seus dados sem permissão

São Paulo – Segundo investigação do jornal americano The Washington Post, diversos aplicativos da Apple estão enviando informações privadas para empresas, sem que os usuários sejam informados. A reportagem contou com a análise de um pesquisador da Agência de Segurança Nacional.

Patrick Jackson, que também é chefe de tecnologia do serviço Disconnect – que identifica sites e aplicativos que estejam utilizando informações do usuário que não foram devidamente autorizadas -, utilizou o iPhone do colunista Geoffrey A. Fowler para identificar quais aplicativos estavam coletando informações sem aviso prévio.

Por meio da ativação da sincronização em segundo plano, aplicativos recolhem dados como número de telefone, endereço e localização atual, que são retirados por meio do GPS. Alguns dos apps que revelaram utilizar rastreadores internos durante a pesquisa foram o Spotify, o próprio Washington Post e o aplicativo da Microsoft.

Após serem contatados pelo jornal, os aplicativos afirmaram que utilizam esse serviço de coleta de dados para poder melhorar a performance do app, saber mais sobre o consumidor e procurar a melhor forma de colocar publicidade. Em comunicado, a Apple afirmou que os aplicativos devem avisar aos usuários se estão utilizando suas informações privadas. “Quando descobrimos que aplicativos não estão seguindo nossas diretrizes nessas áreas, nós fazemos com que mudem sua prática ou os eliminamos da loja.”, disse a empresa ao jornal norte-americano.

Apesar disso, esse é o máximo de informação que se tem sobre para que os dados pessoais de cada usuário são utilizados sem o devido consentimento. Portanto, explicaremos a seguir como desativar o envio automático de informações.

Como evitar o envio automático de dados no iPhone