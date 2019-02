Algar Telecom leva o Lote 5 do leilão 4G

Brasília – A Algar Telecom apresentou proposta de R$ 29,567 milhões pelo lote 5 de frequência do leilão de 4G na faixa de 700 megahertz (MHz). A proposta ficou apenas R$ 7 mil acima do preço mínimo, de R$ 29.560.738,00. A frequência arrematada tem abrangência regional, correspondente à área de concessão da própria empresa, e tem capacidade de 10+10 MHz.

Claro, TIM e Telefônica/Vivo não podiam disputar esse lote. A Algar Telecom atua na região do Triângulo Mineiro. O lote 5 foi criado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que a companhia pudesse fornecer o 4G em sua área de serviço.

Por sua vez, o lote 4, de abrangência regional, correspondente a todo o País, menos as áreas de concessão da Algar Telecom e da Sercomtel (Londrina-PR) não recebeu nenhuma proposta válida. Por isso, ele voltará na segunda fase do leilão, dividido em dois blocos de 5+5 MHz (lotes 13 e 14). Nessa fase, todas as empresas podem voltar a dar lances.

O lote 6, que corresponde à área de concessão da Sercomtel, também voltará a ser ofertado na segunda fase da licitação (lotes 17 e 18)