Operadora lança plano com ligações e internet ilimitadas por R$ 99

Bruno do Amaral, do Teletime

Por Bruno do Amaral, do Teletime

A operadora mineira Algar Telecom lançou nesta quarta-feira, 18, plano móvel pós-pago com oferta de dados ilimitados para uso dentro e fora da área de cobertura da companhia.

Segundo a empresa, trata-se da primeira vez que uma operadora brasileira coloca no mercado um plano com franquia de dados ilimitada junto com voz também com minutos ilimitados.

O pacote ainda conta com serviços de valor agregado (SVAs) para clientes varejo e pequenas empresas com conteúdo de entretenimento, literatura, educação, negócios e conexões: Esporte Interativo Plus, Cartoon Network Já, Bancah!, Bancah! Negócios, Clube Alô Descontos, Minuto Negócios, Capacita Flex e Linktel Wi-Fi.

O plano custa R$ 99 mensais e pode ser contratado no site da tele ou em uma loja física da Algar Telecom.