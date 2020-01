Alcatel apresenta smartphone “baratinho” com câmera de 48 MP

São Paulo – A Alcatel aproveitou a edição atual Consumer Electronic Show (CES), evento anual de tecnologia ocorrido em Las Vegas, nos Estados Unidos, para apresentar ao mercado a versão 2020 de alguns de seus smartphones. Um deles, chamado de Alcatel 3L, traz como grande destaque o preço cobrado por um aparelho com câmera capaz de fotografar imagens em até 48 MP.

Com origem francesa e atualmente licenciada pela gigante chinesa TCL, a Alcatel aposta que seu novo smartphone pode conquistar um espaço no mercado entre os aparelhos de baixo custo. O dispositivo tem preço sugerido de 139 euros, algo em torno de 630 reais em conversão direta e sem impostos.

Nas especificações técnicas, que não foram reveladas com detalhes, o aparelho que usa Android conta tela HD+ de 6,2 polegadas, processador MediaTek Helio P22, 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço de armazenamento interno. Sabe-se ainda que há a presença de mais duas câmeras na parte traseira, com 5 MP e 2 MP, além de uma frontal de 8 MP, conforme reportado pelo AndroidGeek.

Outros modelos

Além do 3L, a Alcatel aproveitou o evento na capital mundial dos cassinos para apresentar mais alguns celulares ao público. Segundo a companhia, os aparelhos serão comercializados a partir do terceiro trimestre deste ano na Europa, América Latina, Ásia Oriente Médio e África.

O 1B traz tela HD+ de 5,5 polegadas e 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna e câmeras de 8 MP na parte traseira e 5 MP na frente. O processador Snapdragon 215 dá conta do recado para atividades mais leves que rodam no Android GO, versão mais compacta do sistema operacional do Google. O preço inicial é de 59 euros.

Já o 1S, que custa a partir de 99 euros, traz display de 6,2 polegadas e um trio de câmeras com 13, 5 e 2 MP, além de um sensor frontal de 5 MP. O processador é o MediaTek MT6762D, abastecido por 3 GB de memória RAM. A bateria tem 4.000 mAh. A plataforma de operação é o Android 10.

Por fim, o 1V, que custa 79 euros, é uma versão mais baratinha do 1S. O celular traz processador MediaTek MT6762D, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço interno. A câmera de 13 MP conta com a companhia de um sensor de 5 MP, o mesmo utilizado na parte frontal. A bateria é de 4.000 mAh.