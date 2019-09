Agora você pode compartilhar músicas do Spotify no Snapchat

São Paulo – O aplicativo de transmissão online de músicas e podcasts Spotify agora tem integração com o app de mensagens e fotos que desaparecem Snapchat. O recurso já está disponível também para outras redes sociais, como Instagram, WhatsApp, Facebook e Twitter.

O usuário do Spotify agora poderá utilizar o Snapchat para compartilhar com seus amigos na rede social suas músicas preferidas ou o que está escutando no momento. A ferramenta é desenvolvida pelo Kit Criativo do Snap, uma área da empresa destinada a permitir que os usuários compartilhem informações em outras mídias digitais.

Para enviar as músicas para o Snapchat, o método é o mesmo utilizado para outros aplicativos. O usuário deve selecionar uma música, clicar nos três pontos presentes no canto superior direito da interface, selecionar “compartilhar” e escolher o aplicativo desejado – neste caso, o Snapchat. Assim como no Instagram, os indivíduos que visualizarem o Snap poderão clicar na música e serão redirecionados para ela.

Com o compartilhamento em em mais uma rede social, o Spotify procura aumentar sua popularidade e estar à frente de seus rivais, como Apple Music e Amazon Music. Além disso, o Snapchat também busca investir em novas ferramentas e sua quantidade de usuários voltou a subir.

O recurso de compartilhamento com o Snapchat, no entanto, só estará disponível na versão mais recente do aplicativo para smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Ainda assim, a liberação da novidade para todos os usuários acontecerá de modo gradual, o que significa que ainda pode levar alguns dias para ela chegue à sua conta no Spotify.