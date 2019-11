Agora todo o mundo pode escolher ocultar respostas aos tweets

O Twitter colocou à disposição dos usuários de todo o mundo a opção de ocultar as respostas aos tweets, informou a empresa nesta quinta-feira (21).

A nova ferramenta da rede social, que foi lançada de forma experimental no Canadá há alguns meses, agora está aberta a todos. Segundo o Twitter, trata-se de “mais uma função para gerenciar as conversas”.

O objetivo é que os usuários tenham uma “boa experiência” na rede social e possam escolher se querem modular ou não as conversas que iniciaram, ocultando comportamentos abusivos ou que não estejam relacionados com o assunto discutido no momento.

A função de ocultar respostas se junta a outras ferramentas de segurança que já estão à disposição dos usuários, como silenciar, filtrar o conteúdo sensível ou filtrar as notificações.

O Twitter ressaltou que, com esta nova função, os tweets não são apagados, apenas permanecem ocultos. Ou seja, continuam acessíveis para aqueles que quiserem.

Qualquer pessoa pode ocultar as respostas, mas qualquer uma pode ver e interagir com as respostas ocultas apertando um ícone cinza que aparecerá a partir de agora nos tweets.

“Todo mundo deveria se sentir seguro e cômodo enquanto fala no Twitter. Para tornar isso possível, necessitamos trocar o funcionamento das conversas no nosso serviço”, explicou a companhia.