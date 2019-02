Adolescentes podem compartilhar mais no Facebook

O Facebook mudou as regras e passou a permitir que os adolescentes compartilhem seus “posts” de forma pública, nesta quarta-feira, na tentativa de aumentar o interesse de jovens e anunciantes.

“Os adolescentes são os que têm mais facilidade no uso das redes sociais e, seja em relação a engajamento social, ativismo, ou a seus pensamentos sobre um novo filme, eles querem ser ouvidos”, afirmou o Facebook em seu “blog”.

“Então, começando hoje, pessoas entre 13 e 17 anos também terão a escolha de ‘postar’ publicamente no Facebook”, explicou.

“Embora apenas uma pequena parte dos adolescentes que usam o Facebook possa escolher o compartilhamento público, essa atualização lhes permite compartilhar de maneira mais ampla, como em outras redes sociais”, completou o Facebook.

As modificações acontecem no momento em que o Facebook disputa com o Twitter a preferência dos internautas para compartilhar mais pensamentos, notícias e ideias em tempo real e em que o gigante das redes sociais tenta ampliar suas técnicas publicitárias “criativas”.