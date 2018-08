Adobe prevê melhor horário para envio de mensagens

Em um cenário em que a taxa de e-mails ignorados e spans são grandes, a Adobe decide inovar ao criar o Adobe Sensei. Ferramenta de machine learning (técnica de aprendizagem de máquina que imita funcionamento do cérebro humano) que detectará o melhor horário para enviar o e-mail.

Neste projeto as pessoas precisarão apenas fornecer o e-mail para o Adobe Campaign, ferramenta de marketing por e-mail da empresa, com uma data mínima e máxima para o envio. Assim, o Sensei escolherá o melhor horário para que a mensagem seja enviada.

Além do mais, a empresa também tem trabalhado na segmentação automática de destinatários dos e-mails, baseadas no envolvimento individual da troca de mensagens.

A marca acredita que desse modo as relações de quem envia e quem recebe os e-mails podem ser melhoradas. Essa novidade, por sua vez tem sido feita por meio do Adobe Research.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews