Adobe ensina programação às mulheres com treinamentos gratuitos

Com mira na realidade de que a tecnologia está presente na maioria das demandas do dia a dia, a Adobe leva seu projeto “Adobe Innovation Sessions (AIS): conceito de programação para não programadores – Women Edition” para dentro das empresas. O programa tem como objetivo compartilhar, de forma gratuita, informações e lições fundamentais de programação para executivas que sejam clientes ou parceiras (revendas autorizadas e consultorias, por exemplo) da Adobe.

O projeto propõe um encontro de 2h30 de duração, in company, para mostrar como aspectos gerais de programação podem ajudar profissionais de diferentes áreas a entender e aproveitar melhor as oportunidades que surgem com a transformação digital dos negócios. Esses encontros são ministrados por Ana Laura Gomes, consultora da Adobe, e por Fernando Teixeira, head de advertising da Adobe para a América Latina, que abordam: conceito, experimentação prática, principais aspectos da linguagem HTML5 e programação e publicação de páginas criadas pelas próprias participantes do evento.

De acordo com Gabriela Viana, diretora de marketing para América Latina da Adobe, os treinamentos unem dois grandes valores da Adobe – tecnologia e a discussão sobre gênero. “Por isso, é uma grande honra levar isso para dentro de nossos clientes e estimular a presença das mulheres no mundo da programação”, afirma Viana.