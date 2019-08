Acusado de conter vírus, aplicativo CamScanner é retirado da Play Store

São Paulo – Popular aplicativo utilizado para “escanear” documentos utilizando a câmera do smartphone, o CamScanner foi retirado da Play Store, a loja de apps do Google. A medida foi adotada após a empresa de antivírus Kaspersky identificar um malware contido no programa.

De acordo com os pesquisadores da companhia russa, um arquivo na versão gratuita do programa continha o vírus Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n. A ameaça é capaz de instalar programas que exibem uma grande quantidade de anúncios para o usuário.

Para os clientes da versão paga do programa, que não exibe anúncios e dá direito a mais funções, aparentemente não há motivo para preocupação – tanto que nesta configuração o aplicativo continua sendo ofertado na Play Store.

Procurada pela Exame, a Intsig, empresa chinesa que desenvolveu o CamScanner, não se manifestou.