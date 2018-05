Academia usa tecnologia para personalizar experiência de alunos

Uma rede de academias dos EUA, a 24 Hour Fitness escolheu a Adobe e a Microsoft Corp. para implementar tecnologias que prometem deixar as experiências de seus clientes mais pessoais. A partir do Microsoft Dynamics 365 e Adobe Experience Cloud as mais de 420 unidades da empresa terão uma plataforma integrada na nuvem. A intenção é engajar alunos e potenciais clientes com experiências altamente personalizadas em todos os pontos de contato da jornada fitness.

“Temos a oportunidade de estabelecer o novo padrão da indústria, ao entregarmos interações digitais personalizadas aos nossos membros, que estão disponíveis 24 horas por dia em sua casa, nas ruas ou na academia”, diz Frank Napolitano, presidente da 24 Hour Fitness. “Não é fácil alcançar nossos quase 4 milhões de membros. A Adobe está nos permitindo criar personalizações em massa escaláveis, usando a plataforma Microsoft Dynamics 365. Por conta disso, podemos oferecer aos nossos clientes uma melhor orientação com relação aos treinos e à saúde que eles realmente querem e precisam”.

A 24 Hour Fitness está em uma jornada para transformar digitalmente suas operações, combinando departamentos para fornecer uma visão única de seus alunos, convidados, mensagens e desempenho. As soluções em nuvem integradas da Adobe e da Microsoft ajudarão a cadeia de academias em relação a escala, segurança e alcance, além de inteligência artificial e machine learning para otimizar seus negócios e se conectar melhor a seus membros.

“A Adobe e a Microsoft estão no centro de nossa estratégia, na maneira como geramos dados relevantes, criamos insights inteligentes e, em seguida, como agimos de acordo com esses insights em todos os nossos canais de forma holística”, aponta Tom Lapcevic, vice-presidente executivo e CMO da 24 Hour Fitness.

Lapcevic finaliza: “Nossa missão é ajudar as pessoas a melhorar suas vidas todos os dias por meio da boa forma, tanto dentro quanto fora das academias. Assim, seja uma comunicação por e-mail com um aluno, uma notificação por push no celular ou uma comunicação por SMS, garantimos que todos os nossos canais estejam em sincronia com as necessidades desse indivíduo. Trata-se de dar a cada um dos nossos membros e convidados uma experiência melhor e mais personalizada e, finalmente, os resultados que eles desejam”.

*Esta matéria foi publicada originalmente no AdNews