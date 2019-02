A vida mundana de Dotcom, do Megaupload

São Paulo – A prisão do alemão Kim Dotcom na última quinta-feira, parte de uma investigação do FBI contra o Megaupload.com, provocou uma forte reação do grupo Anonymous, que derrubou sites no mundo todo, inclusive no Brasil, em protesto. Ainda é cedo para prever qual será o destino de Dotcom, mas as investigações revelaram detalhes curiosos sobre sua vida pessoal.

Dotcom foi preso na última quinta-feira em sua própria mansão em Auckland, na Nova Zelândia. Quando a polícia entrou na residência, o encontrou escondido e com uma arma carregada na mão.

Ele nasceu na Alemanha com o nome de Kim Schmitz, mas alterou o sobrenome para Dotcom na década passada. A mudança de identidade nada tem a ver com uma tentativa de viver no anonimato. Na verdade, Dotcom não gostava de ficar trancado no quarto com o computador ligado como um nerd qualquer.

Segundo reportagem publicada pelo Wall Street Journal, ele possuía ao menos 18 carros de luxo, incluindo um Cadillac cor de rosa ano 1959 e um Rolls-Royce Drophead Coupe, um dos carros mais caros do mundo. Algumas das placas de seus carros continham as palavras “HACKER”, “MAFIA” e “STONED”. Outro de seus hobbies era participar de corridas de carros.

Em um texto publicado no blog TorrentFreak.com em dezembro, Dotcom escreveu sobre ele mesmo: “Ache um perfil na Wikipedia que seja pior que o meu que eu lhe pago um jantar.” Ele também publicou fotos em que carregava um rifle em frente a um carro de luxo com a palavra “GUILTY” na placa.

Sua mansão na Nova Zelândia é avaliada em 24 milhões de dólares. Logo na entrada, há grandes esculturas de girafas e rinocerontes. A estrutura de segurança inclui três portões, câmeras de segurança e vários guardas.

O milionário também cultivava o hábito de voar de helicóptero e pagou do próprio bolso a queima de fogos em Auckland nas celebrações do Ano Novo de 2010.

Em sua vida de celebridade, fez amizade com diversos rappers e atores americanos. Alguns deles chegaram a gravar mensagens em vídeos promocionais para o Megaupload.com.

Na adolescência, Dotcom foi hacker e desenvolveu um sistema que permitia a troca de software pirata. Como o serviço era cobrado, Dotcom ganhava uma comissão quando um jovem trocava games piratas por meio de sua ferramenta.

Em 2002, chegou a ser preso por “insider trading” – uso de informação privilegiada para a negociação de ações no mercado. Após prometer investir mais de 50 milhões de dólares no site Letsbuyit.com e elevar o valor das ações da empresa, ele decidiu vender sua participação antes de colocar 1 milhão de dólares no negócio. Extraditado da Tailândia para a Alemanha, ele teve a pena substituída por uma multa.

Não se sabe se agora Dotcom terá a mesma sorte. Ele está preso na Nova Zelândia e deve ser extraditado a qualquer momento para os Estados Unidos.

Ele é acusado de infringir leis de direitos autorais com o Megaupload.com. Cerca de meio bilhão de dólares em arquivos piratas teriam sido trocados por meio do site. O Megaupload.com, entretanto, também possui diversos usos legítimos, com permitir que as pessoas troquem grandes arquivos, apresentações ou vídeos caseiros.