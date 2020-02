A partir de hoje, WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares antigos

São Paulo – Uma nova atualização do WhatsApp, marcada para hoje, vai tornar uma série de celulares incompatíveis com o aplicativo de mensagens. Os smartphones afetados serão aqueles com versões mais antigas de seus sistemas operacionais.

De acordo com o WhatsApp, quem utiliza um aparelho com Android precisará atualizar a plataforma para uma versão superior a 2.3.7. No caso do iPhone, é necessário utilizar sistema operacional iOS 8 ou superior.

Conforme reportado pela BBC, a atualização impacta usuários do iPhone 4S, por exemplo. O celular lançado pela Apple em 2011 utiliza o iOS 7 e não recebe mais updates do sistema operacional da companhia da maçã.

“É uma decisão difícil, mas é uma decisão certa”, informou a companhia em nota. Segundo a empresa, ela é necessária para adicionar novos recursos ao aplicativo e que não seriam compatíveis com versões antigas de sistemas operacionais.