A maioria dos americanos não sabe que Instagram e WhatsApp são do Facebook

São Paulo — Cerca de 70% dos americanos não sabem que o Instagram e o WhatsApp pertencem ao Facebook. A informação é de uma pesquisa do Pew Research Center, que mediu o quanto adultos sabem sobre o mundo da tecnologia.

O estudo concluiu que o conhecimento digital dos americanos varia bastante dependendo do tópico – quanto às redes sociais, o resultado foi aquém do esperado.Os americanos não conhecem Jack Dorsey. Quando a pesquisa apresentou aos entrevistados uma foto do fundador do Twitter, apenas 15% dos adultos identificaram o executivo corretamente.

Para a pesquisa, o Pew Research Center consultou cerca de 4,3 mil americanos – os entrevistados tiveram que responder a um questionário com dez perguntas. Segurança digital foi um tema que obteve um volume maior de respostas corretas.

Cerca de 67% dos adultos sabem que os golpes de phishing podem acontecer em várias plataformas, incluindo email, mensagens de texto, redes sociais ou sites. A maioria dos americanos também entende que cookies permitem que sites rastreiem as atividades do usuários.

Por outro lado, apenas 28% dos entrevistados souberam identificar um exemplo de autenticação de dois fatores, um dos recursos mais importantes para proteger informações pessoais em contas. Mais da metade dos adultos também não sabem que “https://” significa que as informações estão criptografadas no site.

O estudo também concluiu que aproximadamente 60% dos americanos entendem que os anúncios são a maior fonte de receita da maioria das redes sociais.