Snapchat deve estrear a maior mudança de design de sua história

O aplicativo de fotos e vídeos Snapchat espera agradar, ao mesmo tempo, usuários e investidores com uma grande novidade nesta segunda-feira. De acordo com o site Business Insider, o Snapchat vai estrear a maior mudança de design de sua história.

As mudanças podem, enfim, recuperar parte do valor da promissora startup, que vem caindo desde sua abertura de capital (IPO) em março.

As ações da Snap, empresa que é dona do aplicativo Snapchat, chegaram a valer 27 dólares cada pouco depois do IPO, mas hoje estão cotadas a 13,87 dólares.

O último motivo para a queda foi o balanço do terceiro trimestre apresentado em novembro, que mostrou que o número de novos usuários caiu de 8 milhões no início do ano para 4,5 milhões no trimestre encerrado em setembro.

O prejuízo quase quadruplicou na comparação anual, totalizando 443,1 milhões de dólares.

Após a divulgação de resultados que decepcionou investidores, o presidente da companhia, Evan Spiegel, afirmou que o Snapchat seria redesenhado para torná-lo mais acessível e que havia “uma forte probabilidade de que o redesenho do aplicativo seja perturbador para nossos negócios no curto prazo”.

Boa parte dos problemas atuais da Snap se deve a aumento brutal de concorrência e incapacidade da gestão de responder aos ataques. A maior dor de cabeça é a competição com o Facebook.

Ainda segundo Spiegel, a mudança do Snapchat criará um “ótimo serviço de conteúdo personalizado” que abordará algumas das “deficiências” de redes sociais baseadas em feed, como Facebook ou Twitter.

O maior desafio é voltar a ser visto como a rede social favorita da geração mais influente para os anunciantes, os Zs, nascidos depois de 1995.