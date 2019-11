A Apple quer desenvolver novos aplicativos, mas para o Windows

São Paulo – Novos aplicativos da Apple podem ser lançados em breve. Mas eles poderão não ser compatíveis com iPhones ou iPads. A empresa de Cupertino está contratando engenheiros e desenvolvedores para produzir programas que possam ser usados no Windows.

As vagas, encontradas pelo site Neowin, deixam clara a necessidade da fabricante do iPhone: “Junte-se a nós vamos construir a próxima geração de aplicativos de mídia para o Windows”, diz o anúncio.

Não seria a primeira vez que a empresa comandada por Tim Cook trabalha com o sistema operacional da Microsoft. Vale lembrar que a Apple já desenvolveu softwares como iTunes e iCloud para facilitar a integração de seus dispositivos com computadores que não levam o logo da maçã.

Conforme o anúncio, os candidatos interessados na vaga de emprego poderão se diferenciar de seus concorrentes caso tenham experiência com o desenvolvimento de programas para a Universal Windows Platform (UWP).

Essa categoria engloba softwares que podem ser abertos tanto em computadores como em outros dispositivos que usam Windows 10, como tablets Surface e console Xbox One, por exemplo. O videogame da Microsoft, por exemplo, não é compatível com o sistema de entretenimento de vídeo Apple TV Plus.

Investir na compatibilidade de seus serviços com outras plataformas é uma forma da Apple tentar aumentar suas receitas que não venham da comercialização de seus celulares. Os últimos resultados financeiros da companhia mostraram queda preocupante na venda de iPhones.