A Apple liderou com folga o mercado de tablets em 2019

São Paulo – Apesar de ter perdido a vice-liderança do mercado de smartphones, a Apple continua liderando outro segmento: o de tablets. A companhia de maçã terminou 2019 com quase 37% das vendas totais do dispositivo no mundo no quarto trimestre. A Samsung vem em segundo lugar com uma fatia de apenas 16% de market share.

Segundo dados da consultoria IDC, a Apple comercializou 16 milhões de iPads nos três últimos meses do ano passado. A companhia da maçã aumentou sua participação no setor em 15% entre um ano e outro.

Já a Samsung, por sua vez, vendeu apenas 7 milhões de unidades entre os meses de outubro e dezembro de 2019. A queda nas vendas foi de 7% entre 2018 e 2019.

Completam o ranking a chinesa Huawei, com 9% de mercado e 4 milhões de aparelhos vendidos, a americana Amazon, com 3,3 milhões de tablets vendidos e a Lenovo, também da China, com vendas na casa das 2,5 milhões de unidades. Os dados foram reportados pelo TechRadar.

Como um todo, houve queda nas vendas de tablets em 2019. O resultado do último trimestre 2019 foi 0,6% menor do que o registrado no mesmo período de 2018. Nos dados consolidados de 2019 foram 144,1 milhões de dispositivos vendidos no ano, 1,5% a menos do que em 2018.