A Amazon testa um novo local de entrega: seu carro

San Francisco – Os pacotes da Amazon são entregues em todos os tipos de lugares: na porta da frente? Naturalmente. Na baia do escritório? É claro. Dentro de casas fechadas? Sim, até isso.

Agora já podemos adicionar um novo item a essa lista: o porta-malas do seu carro.

Hoje a população de dezenas de cidades dos Estados Unidos pode começar a receber seus pedidos da Amazon em um carro estacionado, desde que o veículo tenha a tecnologia adequada. Com alguns toques na tela do smartphone, o entregador pode destravar o veículo e deixar a caixa no porta-malas ou no banco de trás.

O novo serviço se destina àqueles que não querem correr o risco de ter sua compra roubada na porta de casa ou que não podem receber uma entrega da Amazon no trabalho, talvez porque o empregador não permita, ou porque a sala de correspondência do escritório não seja segura.

Recentemente, a Amazon mostrou como essa novidade funciona: um entregador pega a caixa na van e vai em direção a seu destino de entrega, o porta-malas de um sedan Volvo S90 estacionado. Depois de tocar algumas teclas de um aplicativo, ele desbloqueia o porta-malas e põe o pacote lá dentro. A seguir, tranca o carro – e se não fosse uma demonstração encenada, ficaria esperado pelo dono.

A Amazon mergulhou de cabeça nas entregas de conveniência e na segurança. Para reduzir os roubos, instalou armários do lado de fora de lojas físicas, onde os clientes podem retirar seus pedidos e, no ano passado, lançou a Amazon Key, que permite que seus entregadores destranquem a porta da casa do comprador e deixem os pacotes lá dentro.

O novo serviço de entrega no carro, que estará disponível em 37 cidades e áreas adjacentes, é uma variação da Amazon Key.

Para que a entrega no carro funcione, os clientes devem ter um veículo Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac, ano 2015 ou posterior, com uma conta ativa na OnStar, o serviço de assistência e de navegação da General Motors. Os proprietários de Volvos 2015 ou mais recentes, com um serviço semelhante, o On Call, também podem receber as encomendas da mesma forma.

Os entregadores usam os serviços de assistência para encontrar os carros através de rastreamento por satélite e destrancar o porta-malas.

A Amazon disse que, com o tempo, o serviço será expandido para outros fabricantes de automóveis. E já realizou um pequeno teste-piloto desse tipo de entrega na Alemanha, em parceria com a Audi e a DHL, há alguns anos.

A gigante do comércio on-line diz que seus sistemas vão permitir que os entregadores destranquem os veículos apenas uma vez para cada entrega agendada, para impedir o acesso não autorizado. Ainda assim, será preciso uma boa dose de confiança, já que a pessoa poderia decidir roubar alguma coisa. O serviço no carro requer menos proteções do que o da entrega dentro de casa, que exige que os clientes tenham uma tranca na porta de entrada e uma câmera de segurança conectados à internet, para desestimular qualquer desvio dos entregadores.

“É preciso oferecer opções aos clientes. Esse produto pode não servir para todos”, disse Rohit Shrivastava, gerente geral da Amazon Key.

Embora as estatísticas sobre roubos de pacotes não sejam muito claras, os departamentos de polícia em todo o país dizem que se tornou uma ocorrência comum, especialmente quando compras pela internet se tornaram o comportamento dominante. Esse tipo de ladrão ganhou até apelido: “pirata de varanda”.

James McQuivey, analista da Forrester Research, disse que a Amazon luta há anos contra todos os obstáculos que fazem os clientes comprarem menos on-line. “Isso vem desde a compra com um só clique. A empresa sabe que, quanto mais facilitado for o processo, melhor.”

Os clientes não conseguirão receber suas entregas no carro se esse estiver em um estacionamento fechado ou subterrâneo, onde os sinais de satélite muitas vezes não conseguem penetrar. O serviço parece especialmente destinado àqueles que deixam seus veículos nas vagas de grandes escritórios suburbanos, que são abertas e facilmente acessíveis.

Os proprietários, normalmente desencorajados a deixar objetos de valor no veículo, podem ficar preocupados de receber um pacote da Amazon sem sua presença, o que poderia transformar o veículo em alvo. A Amazon disse que os clientes não devem se preocupar, pois vai dar um jeito em uma janela estilhaçada ou um trinco quebrado que possam ser resultado desse tipo de entrega.

“Se houver algum dano e o cliente entrar em contato conosco, garantimos que tudo será acertado”, disse Shrivastava.

The New York Times News Service/Syndicate – Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times.