99 terá serviço de entrega de comida chamado 99Food

São Paulo – A 99, conhecida pelo seu aplicativo de transporte individual urbano, agora fará um teste-piloto de um serviço de delivery chamado 99Food. A novidade estará disponível tanto no aplicativo principal da empresa quanto em um novo e independente, que leva o nome do serviço.

A chinesa Didi Chuxing, dona da 99, já conta com um serviço semelhante no México. Em menos de um ano, o DidiFood, como é chamado, conquistou uma base de usuários, entre os quais 30% nunca tinham usado um aplicativo de entrega de comida. A Didi também conta com um serviço de entrega de comida na China. Com o 99Food, a companhia vê possibilidade de crescimento do setor no mercado brasileiro.

O serviço será rival do UberEats, da americana Uber, que já está no Brasil desde 2016. O 99Food também enfrentará o brasileiro iFood, do grupo Movile.

“Nós estamos muito animados em oferecer às pessoas, restaurantes e entregadores uma opção de entrega de comida competitiva no Brasil, com a vantagem da rede de 19 milhões de usuários que a 99 já possui no país”, diz, em nota, Danilo Mansano, executivo responsável pela operação do 99Food no Brasil.

Ainda não há previsão de lançamento oficial do 99Food no mercado nacional. A empresa informa apenas que os testes começarão em breve no mercado nacional.