99 lança ferramenta de reconhecimento facial para motoristas

São Paulo — A empresa de mobilidade urbana 99, da chinesa DiDi Chuxing, anunciou nesta segunda-feira que começará a usar uma ferramenta de segurança de reconhecimento facial para seus motoristas.

A empresa realiza o procedimento através de parceria com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). O aplicativo solicita imagens do rosto dos motoristas. O sistema valida a imagem com a foto no banco de dados do Denatran. Sendo aprovado, o condutor poderá continuar trabalhando normalmente.

A ferramenta, que usa inteligência artificial, identifica padrões de uso dos motoristas e pode pedir novas verificações, se necessário.

Segundo a empresa, o objetivo da medida é elevar a segurança para motoristas e passageiros, evitando que uma pessoa se passe por um motorista cadastrado no aplicativo.

“O reconhecimento facial se junta às demais ferramentas de proteção para os usuários, como as câmeras embarcadas e o botão de emergência “, disse Lívia Pozzi, diretora de segurança em operações da 99.