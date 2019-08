99 aumenta segurança para motoristas do aplicativo

São Paulo – A 99 está aumentando a segurança de seu aplicativo de transporte. Dessa vez, porém, o foco está nos motoristas do serviço. Com exclusividade para EXAME, a companhia informou que está adicionando um botão de emergência para ser usado pelos condutores.

Testada na China, a novidade, que já estava disponível para os passageiros desde o ano passado, já está sendo incorporada no aplicativo e permite o contato direto e o compartilhamento de informações da corrida com a Polícia Militar em caso de problemas.

Também é possível enviar as informações para contatos de confiança utilizando os aplicativos WhatsApp e Messenger.

De acordo com dados obtidos pela GloboNews no primeiro trimestre de 2018, o número de assaltos a motoristas de aplicativos de transporte individual de cresceu 18,6% no estado de São Paulo em relação ao mesmo período de 2017. O número de roubos passou de 839 para 995, segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública.

Comprada no começo de 2018 pela chinesa Didi Chuxing, a 99 é a principal rival da Uber, que já tem um recurso semelhante, no País. A startup brasileira conta com 600 mil motoristas, 18 milhões de passageiros e atua em 1.600 cidades brasileiras.