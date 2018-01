99 atualiza app com recursos para usuários e motoristas

São Paulo – A startup de mobilidade urbana 99 está lançando uma nova versão de seu aplicativo. De certa forma, o novo app é uma amostra da nova organização da 99: foi desenvolvido em parceria entre engenheiros brasileiros, da 99, e chineses, da DiDi Chuxing, empresa que adquiriu a 99 no início deste ano.

O novo app traz funções para melhorar a experiência dos usuários. O app para motoristas, vale dizer, também ganha funcionalidades. O processo de atualização pode ser um pouco complicado dependendo de onde o usuário estiver. Mais informações sobre isso estão abaixo neste mesmo texto.

Entre as melhorias estão aplicação do desconto sobre a previsão de preço da corrida, diminuição de até 20% na espera por um motorista e estimativa em tempo real sobre o preço da corrida, algo como um taxímetro rodando dentro do app (essa informação será acessível para motoristas e passageiros).

Os ajustes são discretos, em sua maioria, mas importantes para os usuários. Os descontos, um bom exemplo, serão aplicados à estimativa de preço que é exibida para o usuário antes mesmo que ele peça o carro. Essa alteração quebra um bom galho, visto que era complicado comparar preços sobre os quais ainda incidiriam descontos com outros que já eram finais. E outra, ninguém quer ficar fazendo conta de porcentagem enquanto está atrasado pedindo um carro.

Visando aumentar a segurança dos clientes, a 99 colocou um setor que permite que o usuário compartilhe com amigos ou conhecidos a sua corrida atual. Com isso, dados da corrida, carro, motorista e até a localização em tempo real poderão ser vistos por contatos escolhidos pelo usuário.

Uma nova central de ajuda permitirá que o usuário resolva pequenos problemas, como começar um processo de busca por um item perdido. A ajuda humana que funciona 24 horas por dia poderá ser acionada, caso o problema seja complexo.

João Costa explica que o desenvolvimento foi feito em completa parceria entre 250 engenheiros da 99 e da DiDi Chuxing ao longo do último ano. Ele esclarece que o anúncio da nova versão não tem relação com o fato de que a 99 foi adquirida pela DiDi na primeira semana deste ano. “A participação dos dois lados foi essencial”, diz.

Motoristas

As mudanças não chegam somente para os passageiros. O app para motoristas também conta com novos recursos. O processo de cadastro foi simplificado e a 99 afirma que esse app será mais eficiente para motoristas.

O profissional poderá, por exemplo, cadastrar um endereço de destino, como sua casa ou região onde pretende trabalhar. Com isso, o sistema buscará por passageiros que querem chegar até lá.

A ideia central é aumentar a eficiência. “Motoristas sempre reclamavam de ir para casa sem passageiro”, diz Costa. Esse recurso poderá ser usado duas vezes por dia.

Outra função que deve agradar aos motoristas é a possibilidade de rejeitar corridas com destino em regiões perigosas. A 99 não explica, sob argumento de que é tecnologia estratégica, como define os locais perigosos. “Motoristas poderão rejeitar as corridas com destino em regiões perigosas sem qualquer impacto em sua avaliação”, explicou o executivo da 99.

Atualização

O processo de atualização para a nova versão não será fácil para a 99. Para passageiros, alguns terão de baixar um novo app, outros, não. Clientes da região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada Santista terão apenas de atualizar seus apps.

Quem está fora dessas regiões, terá de baixar uma nova versão, o Novo 99 (este nome será usado durante a transição, ainda sem estimativa pública de tempo por parte da 99).

Para facilitar, a 99 criou um sistema de cores para a comunicação. Se o seu app da 99 for com o ícone amarelo, bastará ver se existe atualização disponível na Google Play ou App Store.

Se o seu ícone for laranja, então o download da nova versão será obrigatório. A nova versão será liberada aos poucos. Nada de pânico, portanto, se o seu app não atualizar até o final desta semana, prazo da 99 para disponibilizar a todos clientes.

Para os motoristas, a situação é semelhante. Os profissionais terão de usar duas versões do aplicativo por enquanto. Depois da transição, poderão ficar somente com o app novo (download Android aqui, e download iOS aqui).

A 99 afirma que fará comunicação com usuários e motoristas usando o próprio aplicativo.