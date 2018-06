9 novos recursos do MacOS Mojave

São Paulo – O sistema MacOS Mojave, sucessor do High Sierra, foi anunciado pela Apple durante a conferência anual para desenvolvedores WWDC. O software será disponibilizado ainda em 2018 e será gratuito. Veja a seguir alguns dos seus principais recursos.

Modo escuro – Recurso aguardado por desenvolvedores, o Modo Escuro, basicamente, deixa o sistema com interface predominantemente preta. Com menos incidência de luz, a novidade pode ser útil para quem passa muito tempo no computador.

Modo Galeria – Esse novo modo de exibição nos arquivos facilita a visualização de imagens, vídeos e arquivos sem precisar abri-los. Em fotos, o sistema pode mostrar as principais informações sobre cada arquivo. No Finder, há também um recurso de marca d’água em documentos.

Captura de tela – Assim como no iOS 11, as capturas de tela ficaram mais inteligentes no Mojave. O recurso permite o compartilhamento rápido da imagem. Durante o processo de captura, os usuários poderão selecionar apenas uma parte da imagem ou mesmo fazer capturas de telas de vídeos. Os resultados podem ser inseridos em documentos da suíte iWork, da Apple.

Câmera contínua – Esse recurso de continuidade integra os Macs com os iPhones. A foto que você tira no seu smartphone da Apple pode ser inserida em documentos com apenas um toque. Outra utilidade é o escaneamento de documentos a partir do celular, que também pode compartilhar imagens com documentos no Mac.

Apple News – O aplicativo de notícias Apple News agora chega aos seus computadores. O novo recurso de informações sobre o mercado de ações também funciona nos Macs. Outra novidade no campo dos aplicativos é que as gravações do iPhone agora ganharam integração com o software de edição musical GarageBand.

Privacidade – O navegador nativo Safari ganha um recurso em prol da privacidade dos usuários no MacOS Mojave. Toda vez que um site solicitar dados, por exemplo, do seu perfil no Facebook, uma mensagem será mostrada deixando claro que o site está pedindo suas informações pessoais.

Sistema simplificado de digitais – A Apple vai deixar mais difícil de empresas de tecnologia rastrearem suas impressões digitais. A ideia é que todas as autenticações biométricas feitas nos Macs serão comunicadas como se fossem de qualquer Mac.

Apps – A App Store do Mac ganhará a suíte de produtividade Office 365 ainda neste ano, principal produto da empresa para o mercado corporativo. Fora isso, a loja de apps também ganhará em breve o Lightroom CC, da Adobe, usado por fotógrafos e editores de imagens para fazer melhorias em fotos.

Importação do iOS – A Apple anunciou ainda uma atualização que chegará apenas no ano que vem e tem foco nos desenvolvedores: a possibilidade de usar ferramentas da empresa para fazer poucos ajustes em aplicativos desenvolvidos para iOS (iPhone, iPad) e trazê-los ao Mac.