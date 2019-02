8 perguntas sobre o rival da Amazon para o iPad

São Paulo — Muitos detalhes sobre o Kindle Tablet, da Amazon, ainda são mantidos em segredo. Mesmo assim, é grande a expectativa em torno do produto. Há quem diga que, com preço e características atraentes, ele poderá ser o primeiro rival à altura do iPad.

Mas enfrentar o tablet da Apple é, é claro, missão dificílima. Apesar do relativo sucesso da série Galaxy Tab, da Samsung, e do tablet Eee Pad Transformer, da Asus, ainda não apareceu um concorrente forte o bastante para isso. A turma da maçã chegou primeiro e conquistou a preferência do consumidor com atrativos que incluem preço adequado, ampla disponibilidade de aplicativos e sistema operacional amigável, além do prestígio da marca.

Será que a Amazon, com sua experiência no varejo online, vai conseguir ter sucesso? Confira oito perguntas sobre o tablet que a empresa se prepara para lançar.

1 Quando o tablet da Amazon vai estar à venda?

Embora a Amazon não tenha divulgado nenhuma data (a empresa nem admite que prepara o lançamento de um tablet), há indícios de que as vendas vão começar ainda neste ano. Em maio, o noticiário Digitimes, de Taiwan, informou que a Amazon havia fechado um contrato com a fabricante asiática Quanta, que ficou encarregada da fabricação do Kindle Tablet. A Quanta também fabrica tablets para a Sony e a RIM. No início de setembro, MG Siegler, do site TechCrunch, disse que chegou a ter nas mãos um protótipo do dispositivo da Amazon, e que a empresa planeja lançá-lo em novembro.

2 O Kindle Tablet será parecido com o iPad?

Aparentemente, a Amazon prepara dois modelos. O primeiro, que deve começar a ser vendido neste ano, é um tablet compacto, com tela de 7 polegadas (a do iPad é de 9,7 polegadas). Um tablet de 10 polegadas – este, sim, parecido com o da Apple – também estaria nos planos da empresa, mas para 2012 e só se o primeiro modelo fizer sucesso.

3 Por que alguém compraria um Kindle Tablet em vez de um iPad?

Uma das razões deve ser o preço. MG Siegler, do TechCrunch, diz que o modelo básico vai custar 250 dólares nos Estados Unidos, metade do preço do iPad 2 mais barato. A experiência do TouchPad, da HP, mostra que o preço baixo pode ser uma arma efetiva contra a Apple. Enquanto o TouchPad tinha o mesmo preço do iPad, suas vendas foram muito fracas. Mas, quando a HP resolveu liquidar o tablet por um quinto do valor inicial, houve uma corrida às lojas para comprá-lo e o estoque se esgotou rapidamente. O Digitimes diz que a Amazon contratou a fabricação de 700 mil a 800 mil unidades por mês. É um volume grande, que só será atingido com preços muito agressivos, como aponta uma análise da empresa Forrester Research.

4 A tela será parecida com a do e-reader Kindle?

Não. É quase certo que o Kindle Tablet terá uma tela de cristal líquido colorida como a dos outros tablets. A tela E Ink do Kindle não tem iluminação própria e não é sensível ao toque. Ela é confortável para ler livros, mas não é boa para navegar na web e não serve para assistir a filmes, por exemplo.

5 O sistema operacional será o Android?

Sim. O fracasso da HP com o WebOS e a falta de entusiasmo do consumidor pelo BlackBerry PlayBook (com o sistema QNX) deixaram claro que desenvolver um novo sistema operacional para tablet do zero é quase suicídio. O aparelho chegaria às lojas com pouquíssimos aplicativos disponíveis e não seria atraente para o consumidor. O Android é a única opção disponível para licenciamento que já conta com um bom número de aplicativos. Assim, ele deve ser o sistema operacional escolhido.

6 O Android do Kindle Tablet terá modificações da Amazon?

MG Siegler, do TechCrunch, diz que a Amazon mudou bastante a interface do sistema. É bom notar que fabricantes de smartphones – como HTC e Motorola – já fizeram isso antes, criando interfaces com o usuário que rodam sobre o Android.

7 O Kindle Tablet vai ter acesso ao Android Market?

Há dúvidas sobre isso. Obviamente, o acesso ao Android Market tornaria o Kindle Tablet mais atraente. Mas a Amazon tem sua própria loja de aplicativos para Android. E é possível que ela prefira direcionar o usuário para lá.

8 A Amazon vai descontinuar o e-reader Kindle?

Ao que tudo indica, não. Em maio, numa entrevista à revista Consumer Reports, Jeff Bezos, o fundador e CEO da Amazon, disse que a empresa considerava importante continuar oferecendo um dispositivo específico para leitura. Na mesma entrevista, quando se perguntou a ele se a empresa lançaria um tablet, Bezos respondeu: “Fique ligado”, dando a entender que alguma coisa viria.