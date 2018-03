8 cursos para quem quer atuar como cientista de dados

O ranking The 50 Best Jobs in America (As 50 Melhores Profissões nos Estados Unidos, na tradução para o português), feito pelo Glassdoor, plataforma de oferta de empregos, elegeu o cientista de dados como a grande aposta de 2018. A profissão ocupa o topo da lista devido à combinação de três fatores: número de vagas abertas na área, salário e satisfação geral dos profissionais.

Somente nos Estados Unidos, há mais de 4 500 posições abertas e o salário médio é de 110 000 dólares ao ano. Em uma escala de 0 a 5, o cargo atinge o nível 4,2 de satisfação — o maior da lista — entre aqueles que atuam no setor. O mercado também é promissor no Brasil: o site Love Mondays estima que o salário médio mensal do cientista de dados no país é de 10 078 reais, podendo chegar a 25 000 reais.

Ficou interessado em ingressar nessa área? Investir em educação é a melhor forma de conseguir uma oportunidade. Existem diversas opções online para começar a estudar agora mesmo. Pensando nisso, a Udacity recentemente lançou três trilhas de cursos para quem tem interesse nesse mercado: analista de dados, cientista de dados e engenheiro de machine learning. Veja, abaixo, a seleção de cursos preparada por Ana Romeo, gerente responsável pela Escola de Dados, Data Science & Machine Learning da Udacity.

Para atuar como analista de dados

Quem deseja fazer análises preditivas sem precisar aprender a programar pode investir em dois cursos criados pela Udacity que ensinam de maneira estruturada tudo que é necessário para entrar na área.

Sobre: independentemente da área de atuação, as empresas exigem profissionais com perfil analítico e capazes de usar os dados para guiar ações e medir resultados. Ideal para iniciantes nesse tema, o curso ensina como manipular dados com planilhas Excel, usar SQL para extrair e analisar informações de uma base de dados e transformar insights em gráficos com o Tableau.

Duração: 3 meses

Preço: R$ 449

Sobre: você aprenderá a solucionar problemas com advanced analytics. Conhecerá técnicas de data wrangling para limpar, filtrar e combinar seus dados, usará Tableau para criar gráficos, visualizar dados e comunicar suas descobertas, colocará testes A/B em prática e descobrirá formas de fazer forecast, segmentação e clusterização.

Duração: 5 meses

Preço: R$ 1 169

Para atuar como cientista de dados

Se você deseja construir uma carreira em data science, é necessário dominar uma linguagem de programação voltada para dados, como Python, até big data. Conheça a trilha de três cursos da Udacity que preparam você para essa carreira.

Sobre: com esse curso, você saberá programar em Python, a linguagem mais adotada na área de data science, para dar o primeiro passo rumo à carreira de cientista de dados. Você também aprenderá variáveis, loops e condicionais e trabalhará com as bibliotecas Panda e NumPy para tratar e manipular dados e conseguir enxergar oportunidades de novos negócios.

Duração: 2 meses

Preço: R$ 539

Sobre: após o curso, você começará a realizar as principais funções de um cientista de dados. Além de aprender SQL para analisar banco de dados, data wrangling para reunir dados de diversas fontes e estatística para realizar e validar teste de hipótese, você terá o primeiro contato com machine learning, uma área muito importante para se destacar na profissão.

Duração: 4 meses

Preço: R$ 809

Sobre: hoje, negócios se resumem a dados. De micro a grandes empresas ou startups, não é mais aceitável tomar decisões baseadas na intuição ou experiência. Com esse curso, você estará pronto para se tornar um cientista de dados: conceitos de engenharia de software, big data, MapReduce, programação em R, aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada são o foco de aulas e projetos.

Duração: 6 meses

Preço: R$ 1 439

Para atuar como engenheiro de machine learning

A carreira em inteligência artificial é uma das que mais prometem crescer nos próximos anos. Se deseja atuar nessa área, há uma trilha com três cursos.

Sobre: a possibilidade de segmentar e padronizar e, a partir disso, prever o comportamento dos dados tem permitido que diversas empresas evitem prejuízos ou otimizem as suas operações — e isso é possível com machine learning. Aprenda os conceitos básicos para ingressar na área: saiba programar em Python, conheça a importância de estatística, avance na área de visualização de dados e comece a construir seus primeiros modelos preditivos.

Duração: 3 meses

Preço: R$ 449

Sobre: neste curso, você vai adquirir o conhecimento necessário para se tornar um engenheiro de machine learning. Saiba construir modelos preditivos para que computadores possam agir, aprender e tomar decisões baseadas em dados. Você conhecerá os conceitos fundamentais de avaliação e validação de modelos, aprendizagem supervisionada, não supervisionada, por reforço e conceitos básicos sobre deep learning.

Duração: 6 meses

Preço: R$ 1 799

Sobre: deep learning é o tópico mais em alta quando se pensa em inteligência artificial: as maiores empresas de tecnologia do mundo, como Amazon, Google, IBM e Facebook, são as mais conhecidas por usarem essa tecnologia. Com esse curso, você se tornará um especialista em redes neurais e aprenderá a implementá-las em Keras e TensorFlow. Também criará redes convolucionais para reconhecimento de imagem, redes recorrentes para geração de sequência, redes geradoras adversárias para geração de imagem e aprendizagem profunda por reforço.

Duração: 5 meses

Preço: R$ 989

