7 coisas que a Apple não contou sobre o novo iOS

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Anualmente, a Apple anuncia as principais novidades na atualização de seu sistema operacional móvel, o iOS. Anunciadas nesta segunda-feira, (04), durante o WWDC 2018 na Califórnia, as mudanças prometem trazer maior rapidez e facilidade para o usuário. Divulgado por Craig Federighi, vice-presidente de engenharia de software, o pacote para o iOS levanta comentários da mídia especializada e a curiosidade do público.

Diante de tanta repercussão, o site estrangeiro Mashable teve acesso a uma versão beta do novo sistema operacional e levantou pontos que nem todo mundo está comentando. Confira abaixo as principais alterações de que você (provavelmente) ainda não sabia:

Memojis não têm opção de gênero

Um dos chamarizes dos novos produtos da Apple são os memojis. Conhecidos por serem uma caricatura animada do próprio usuário, os bonequinhos são uma das principais apostas da empresa da maçã. Contudo, segundo o site americano, é impossível fazê-los mudar de gênero, garantindo aos avatares um rosto androginamente pré-moldado.

Apple bloqueará mensagens quando tolerância de tempo expirar

Muitos pais utilizam a opção de restringir o tempo num aplicativo para que os filhos desgrudem, pelo menos por alguns instantes, das telas dos celulares. Contudo, mesmo quando o aparelho está bloqueado, as notificações ainda aparecem.

Conscientes de que isso estressa os mais novos e ainda pode ser motivo para uma indesejada leitura dos amigos que reclamam da saída, a gigante do Vale do Silício resolveu, além de bloquear o tempo de uso, suspender também as notificações.

Possibilidades expandidas do FaceTime

Um dos principais pedidos é que o recurso de chamadas por vídeo aceite a opção para grupos. Porém, parece que o produto saiu bem maior que a encomenda e a famosa companhia da maçã disponibilizou a possibilidade de criar conversar com até 32 pessoas ao mesmo tempo.

Apenas para comparação, o Hangouts, do Google, permite até, no máximo, 25 pessoas.

Para manter a qualidade da conferência, o próprio aplicativo deixará em destaque os quatro participantes que tiverem melhores conexões de dados. Dessa forma, quem tiver uma conexão menos veloz não sofrerá tanto.

Controle dos pais em um só lugar

Atualmente, o ajuste para restringir conteúdo às crianças é alterado no próprio aplicativo. Sabendo de que nem todos os dispositivos disponibilizam essa função e pensando o quanto é chato os pais entrarem em um jogo por vez para restringi-lo, a Apple criou um painel unificado para alterar todo o acesso dos menores dentro de um só lugar.

Siri “ficará com sede”

Gradativamente, a Apple permite que aplicativos “conversem” com o seu assistente de voz. Na próxima atualização, eles se integrarão à Siri e poderão fazer com que você peça para ela, por meio de um alerta em seu celular, que compre determinado refrigerante na promoção ou até reserve lugares num restaurante.

Essa opção “Adicionar à Siri” estará disponível em qualquer app para iOS e terá de ser habilitada pelo próprio usuário.

Opção atualizada do recurso Não Perturbe

Para a atualização, a companhia americana criou uma série de funcionalidades que rastreará como o iPhone é utilizado. O iOS vai registrar quantas vezes o telefone é desbloqueado e quais ferramentas são mais utilizadas

Atenta às mudanças, a empresa já mudou o modo como a opção Não Perturbe funcionará. No novo formato, ela ficará disponível na tela de bloqueio e permitirá programar modos e facilitar a utilização do smartphone durante o dia e à noite.

Gestos do iPhone X serão transferidos para o iPad

Com as mudanças, para acessar a tela inicial basta deslizar o dedo. Outra alteração já prevista é que o Centro de Controle poderá ser acessado por meio de um leve deslize à direita na parte superior da tela.

