5G vai fazer você gastar quatro vezes mais internet no celular

São Paulo – O 5G vai aumentar o consumo de dados de internet no celular. De acordo com um novo estudo da Ericsson, chamado Mobility Report, que traz previsões sobre conexão móvel, o gasto médio de internet no smartphone será quase quase vezes maior do que a média de 2018, totalizando 21 GB ao mês em 2024.

O aumento do uso, que será acompanhado por reduções de custo, será impulsionado por novos comportamentos dos usuários de celulares. A principal mudança será o maior uso do vídeo, que hoje já representa 60% do tráfego total na web e chegará a 74% até o final de 2024.

No mesmo ano, a rede 5G deve chegar a 40% de cobertura populacional, gerando 1,5 bi de assinaturas globalmente. Se isso se concretizar, será a conexão móvel com expansão mais veloz da história. Ela será responsável por transportar 25% dos dados da rede móvel.

O relatório da Ericsson indica ainda que metade do mundo não terá conexão banda larga, o que pode ser uma oportunidade para a oferta desse serviço em diversos países. A operadora Vivo, em um evento em São Paulo em setembro deste ano, informou que pretende usar o 5G, além de no celular em si, como uma forma de levar internet de alta velocidade a regiões remotas do Brasil, devido à falta de necessidade de infraestrutura de fibra óptica. Ainda assim, a nova conexão deve chegar ao país apenas depois do leilão da primeira frequência de 5G, que só acontece no ano que vem.