5G irá impulsionar vídeos e jogos no celular em 2020

São Paulo – A consultoria OpenSignal, que monitora empresas de telecomunicações no mundo, lançou seu estudo de tendências para o ano de 2020. A internet 5G será a principal tecnologia a ser expandida, o que trará benefícios aos usuários.

A internet 5G será oferecida por operadoras, primeiro, a grandes centros urbanos – desse modo, desafogando a conexão 4G. Com isso, as cidades terão aumento de velocidade média e, mais tarde, as regiões rurais devem seguir esse movimento. Nesse ínterim, a diferença entre as regiões deve aumentar.

Ainda assim, segundo dados da OpenSignal, a internet 3G ainda será maior do que a 5G, e não só em economias emergentes. A Alemanha está entre esses países sem 4G para todos. A empresa informa que 27% de sua base de dados de usuários de redes de internet móvel nunca se conectaram a um 4G. Nesse cenário, as redes 4G existentes serão importantes para criar a fundação da 5G no mundo.

Para o Brasil, a OpenSignal espera que a operadora Oi participe do leilão da frequência que será dedicada à internet 5G, uma vez que ela perdeu o leilão da frequência de 700 MHz, usada para 4G. A consultoria espera que o leilão no Brasil seja de uma ampla gama de espectro de 5G, o que só deve acontecer no quarto trimestre de 2020.

Para vender planos de 5G, as operadoras devem oferecer combos com aplicativos e serviços aos consumidores. O novo padrão de conexão móvel deve, também, puxar tendências como a de consumo de vídeos no celular em qualquer lugar e de jogos online com vários jogadores conectados ao mesmo tempo.

O relatório completo de tendências da OpenSignal pode ser consultado no site oficial da empresa.