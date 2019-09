5 tecnologias que tornam o dia a dia mais seguro

Nem sempre é possível contar com a força pública para proteção física e patrimonial em todos os ambientes e a todo momento. Diante disso, a tecnologia torna-se uma aliada quando se trata de segurança particular.

Medidas tradicionais como alarmes e câmeras de monitoramento ainda são essenciais, mas com o avanço tecnológico somado a outros hábitos de prevenção novos dispositivos podem ajudar a aumentar a sensação de segurança diária.

1. Acesso eletrônico

Mais seguro do que o uso de chaves e cartões magnéticos, o acesso eletrônico pode ser feito de várias maneiras: impressão de digitais, reconhecimento facial ou de retina, fechaduras eletrônicas e uso de dispositivos como tablets ou smartphones a partir de senhas.

2. Portaria virtual

Portarias eficientes já dispensam a presença de um porteiro físico, o que pode melhorar os controles de acessos em condomínios. A integração de sistemas de voz, sensores de movimento e câmeras localizadas em pontos estratégicos garantem monitoramento contínuo por profissionais treinados para a função. Somados os cadastros biométricos e controle de garagens, portarias virtuais estão sempre prontas para acionar equipes de segurança havendo necessidade.

3. Monitoramento móvel

Muito além de ficar de olho no que o animal de estimação faz sozinho em casa, a praticidade do monitoramento móvel permite acompanhar movimentações estranhas e ativar profissionais capacitados para lidar com a situação e acionar sistema de luz ou alarmes quando se está com pressa a partir de um dispositivo sempre a mão e conectado à internet, independente de distância ou localização.

4. Sistema integrado

A conexão entre monitoramento, vigilantes, equipes de segurança e moradores via internet – e não apenas cabos – torna mais ágeis as medidas de proteção física e patrimonial. Nesse quesito, sistemas integrados são cada vez mais tendência.

5. Tecnologia de ponta inédita

Ninguém quer ficar alerta 24 horas por dia, mas sempre é possível contar com estruturas que fazem isso. O Parque é o novo empreendimento residencial do Brooklin que promete ser um dos residenciais mais modernos e seguros de São Paulo, ele conta com sistema rígido de segurança e tecnologia de ponta inédita. O complexo inclui diversos procedimentos de alta tecnologia com biometria em todas as suas entradas e áreas de lazer, acesso limitado de visitantes, central de monitoramento com câmeras espalhadas pelos setores internos e externos, vigias motorizados e à pé, entre outros equipamentos de última geração.

Mudanças na rotina podem dificultar a vida de criminosos que costumam analisar a rotina de alguém antes de torná-lo alvo de um roubo. Trocar os trajetos de costume, evitar compartilhar informações sobre patrimônio ou roteiro de férias com estranhos são apenas algumas medidas que podemos adotar para garantir mais segurança no dia a dia.

