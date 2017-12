5 smartphones que já não valem o seu dinheiro

São Paulo – Smartphones antigos ainda estão à venda na internet brasileira e alguns deles não valem o seu dinheiro, seja por conta de ofertas com melhores preços, seja por causa dos melhores recursos dos produtos da concorrência (ou mesmo da própria marca).

Levantamento de EXAME sobre os preços dos smartphones disponíveis no mercado brasileiro atualmente indica que cinco modelos vendidos hoje já não valem mais a pena.

Com o lançamento de diversas versões da linha Moto G, da Motorola, os aparelhos G4, G4 Play e G5 já são opções desinteressantes para o consumidor.

Tanto o Moto G4 quanto o Moto G4 Play têm menos recursos do que o Moto G5S, vendido por 700 reais. Os aparelhos custam 929 e 849 reais, respectivamente. O mesmo princípio se aplica ao Moto G5, lançado no início de 2017, que custa hoje 800 reais. Por outro lado, o Moto G5 Plus ainda é uma boa opção, assim como o–mais caro–Moto G5S Plus.

Mais antigo, o Galaxy J5 Metal, da Samsung, é um integrante da linha J da marca que não vale mais a pena. Mais novo, o Galaxy J5 Prime custa 100 reais a menos (700 reais) e tem sensor de impressões digitais para desbloqueio de tela.

Já o Pixi4 6″, da Alcatel, tem hardware e software desatualizados, apesar de ter tela grande. Uma opção melhor é o LG K4, lançado no início deste ano.

Veja a lista de preços dos cinco smartphones que já não valem o seu dinheiro neste fim de ano. Os preços foram consultados em 27 de novembro de 2017.