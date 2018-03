5 smartphones para ficar de olho no Dia do Consumidor

São Paulo – O Dia do Consumidor é uma data criada nos Estados Unidos. No entanto, o e-commerce transformou o dia, também, em um período de promoções e oferece descontos em diversos produtos, incluindo os smartphones.

Com base nos testes que o Site EXAME faz, seguindo os padrões do INFOlab, elaboramos uma lista de cinco bons smartphones cujos preços você pode monitorar se quiser trocar o seu aparelho atual por um melhor.

Moto Z2 Force

O smartphone topo de linha da Motorola tem um recurso invejável para a concorrência: uma tela que resiste a quedas do cotidiano. Com 5 camadas, o display do produto tem o que a empresa chama de tecnologia ShatterShield, um escudo anti-estilhaçamento. Fora isso, o produto tem ótimo desempenho, boas câmeras e é compatível com os acessórios Moto Snaps.

Galaxy S8

O S8 é o topo de linha da Samsung em 2017. Com tela infinita e o melhor conjunto de câmeras disponível atualmente entre os smartphones vendidos no país, ele já sofreu diversas reduções de preços ao longo do último ano.

LG G6

O G6 é um dos smartphones mais baratos do segmento premium. Ele se destaca pela tela FullVision, que ocupa grande parte da sua frente e pela câmera traseira dupla, que permite capturar fotos com amplitudes distintas sem usar o deteriorante zoom digital.

iPhone 7

Lançado em 2016, o smartphone da Apple deve estar entre as promoções. Apesar da sua “idade”, ele ainda é um bom produto e conta com atualizações de software da fabricante. O mesmo vale para o, mais caro, iPhone 7 Plus.

Galaxy J5 Pro

Quem busca um aparelho intermediário, com boa relação entre custo e benefício pode optar pelo Galaxy J5 Pro. Ele integra a elite da família Galaxy J, que conta com os modelos mais simples da marca. Boas câmeras, design diferente dos demais e suporte nativo a duas contas de WhatsApp são as características mais marcantes do aparelho.