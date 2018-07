5 recursos da nova lavadora high-tech da Samsung

São Paulo – Em alta temporada para troca de lavadoras, a Samsung trouxe ao mercado nesta semana a QDrive, uma lava e seca que vem com conexão com a internet e recursos tecnológicos.

Disponível a partir de agosto com preço sugerido de 5.699 reais, ela tem capacidade de 10,2 kgs e se integra ao portfólio da marca de aparelhos para casas conectadas. Por ora, apenas Samsung e LG vendem lavadoras high-tech com esse objetivo no mercado brasileiro.

SmartThings

A nova QDrive tem suporte para a plataforma SmartThings, que unifica os dispositivos da Samsung, como TVs da linha QLED e o ar condicionado Wind-Free. O aplicativo, disponível para Android e iPhone, pode controlar a lavadora à distância ou funcionar como um controle remoto.

Bixby

Com integração com a assistente pessoal Bixby, disponível em smartphones da Samsung, o usuário pode controlar a QDrive usando comandos de voz. Por enquanto, eles estão disponíveis apenas em inglês. É possível iniciar e cancelar ciclos de lavagens usando a voz.

QuickDrive

A QDrive tem dois motores em vez de um para permitir que as roupas sejam lavadas com velocidade acima da normal. Eles fazem o tambor girar de forma diferente da convencional, Um ciclo de lavagem leva 39 minutos, de acordo com a Samsung, quando são lavados 5 kgs de roupas.

AirWash

A lava e seca conta com um modo de lavagem a seco que retira bactérias e odores de roupas sem precisar de água ou de outros produtos. Para fazer isso, QDrive somente ar quente. Esse recurso já estava disponível em outras máquinas da Samsung. A proposta, porém, não é tirar manchas, apenas revitalizar peças que ficaram com algum cheiro específico, como o de cigarro.

Laundry Recipe

No aplicativo SmartThings, é possível criar um perfil de lavagem de acordo com as peças que você irá lavar, selecionando-as manualmente em um menu rápido. O aplicativo também permite o download de “receitas” de lavagem adequadas para diferentes peças.