5 novidades no Instagram que vão mudar como você usa o app

Preocupado em se atualizar e aumentar ainda mais a distância competitiva de outras plataformas como Snapchat, o Instagram anunciou algumas mudanças na plataforma. Desse modo, o Stories terá novas funcionalidades que ampliarão as possibilidades de gravação e postagem do usuário. O upgrade está em fase de teste e é possível que todos, ou nenhum, possam ser lançados.

Conheça abaixo cinco delas:

1- Modo Slow-Motion

O formato permite que as gravações sejam feitas em câmera lenta, alterando voz e imagem. Alguns aparelhos celulares já possuem a função na própria câmera, porém será parte do próprio aplicativo, o que pode melhorar a aceitação.

2- Silenciar Perfis

A opção já existe em diversos aplicativos, mas agora o Instagram terá a opção de bloquear os Stories de pessoas especificadas pelo usuário.

3- Calendário de Stories

O layout do Google Agenda será embutido e permitirá que todos os Stories anteriores fiquem gravados de acordo com o dia de postagem. Também será possível marcar e planejar conteúdos de acordo com a frequência de publicações.

NEW? Instagram Stories Archive – Calendar view h/t @wongmjane https://t.co/D8AoD7UWhJ—

Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

4- Reações aos Stories

No mesmo estilo do Facebook, a opção é para os seus seguidores se expressarem sobre conteúdos compartilhados pelos usuários.

Instagram is testing Story "Reactions". It works kinda like the existing Facebook Stories Reaction pic.twitter.com/z2tAg8BcP2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 27, 2018

5- Marcar amigos do Facebook

A última novidade permite marcar amigos do Facebook em Stories do Instagram.