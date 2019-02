5% dos adultos japoneses são viciados em jogos

1. Não é o que parece zoom_out_map 1/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) São Paulo - As fotos a seguir dão a impressão de um campo de treinamento militar, se não fosse pelos rostos jovens que estão neles. Ele é um campo de recuperação para jovens chineses viciados em internet. Estima-se que são 250 espalhados por todo o território chinês. Eles recebem adolescentes chineses que cada mais vez se enfurnam em um mundo virtual.

2. O caminho de ida zoom_out_map 2/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) A jovem, no centro da foto, será internada em um dos campos, o Centro de Educação Qide, em Pequim, a pedido dos pais. Ela é levada por uma professora e um instrutor, que é também um ex-militar.

3. Primeiros contatos zoom_out_map 3/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) A jovem recém chegada à instituição conversa com algumas meninas que já estavam lá. Todos os estudantes do Centro de Educação Qide usam trajes camuflados militares.

4. Prisão zoom_out_map 4/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Uma professora, do lado de dentro da sala, conversa com um dos instrutores (que é um ex-militar) pela janela de uma porta. O clima do centro de recuperação é parecido com o de uma prisão.

5. Postura militar zoom_out_map 5/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) O clima militar toma conta da instituição. Até mesmo os estudantes, como o rapaz da foto, usam trajes camuflados, como os militares. A estrutura atrás do jovem da foto é um dos dormitórios do Centro de Educação Qide.

6. Disciplina zoom_out_map 6/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Imagem do interior de um dos dormitórios. Os rapazes seguem a disciplina militar e arrumam as camas de um dos quartos do Centro de Educação Qide.

7. Ensino zoom_out_map 7/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Os dormitórios são dividos entre masculino e feminino. Na foto, um instrutor, ex-militar, fala com um grupo de meninas dentro do seu dormitório.

8. Rotina zoom_out_map 8/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Os jovens internados por vício em internet têm uma rotina. Na foto, alguns deles ajudam a limpar o banheiro do Centro de Educação Qide, em Pequim.

9. Exercícios zoom_out_map 9/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Exercícios físicos também fazem parte da rotina. Na imagem, um recém-chegado faz abdominais enquanto um grupo de estudantes "veteranos" fica parado ao fundo.

10. Enfeites zoom_out_map 10/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) As jovens não se desfazem de alguns apetrechos de decoração. Na foto é possível ver que mesmo em meio à rotina e os trajes militares, as meninas usam luvas decoradas em suas mãos.

11. Internação compulsória zoom_out_map 11/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) A maior parte dos jovens que estão nos centros de reabilitação para viciados em internet foram enviados pelos próprios pais. Na foto, um instrutor, ex-miliar, ensina a marcha aos jovens internados.

12. Sem telas zoom_out_map 12/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Acostumados a ficar em frente a telas por boa parte do dia, nas clínicas de reabilitação a rotina é substituída por exercícios. Na foto, o instrutor coordena uma rodada de flexões de braço para os jovens internados.

13. Sofrimento zoom_out_map 13/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Os exercícios físicos também são dados aos jovens como forma de punição. Caso um deles não siga as regras, o grupo como todo é penalisado. Na foto, uma menina sofre ao fazer flexões de braço.

14. Grupos zoom_out_map 14/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Todos os exercícios e obrigações são executados em grupos. Na foto, os jovens dão risada enquanto executam uma série de agachamentos em grupo.

15. Análise zoom_out_map 15/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Jovem viciado em internet tem o cérebro escaneado no Centro de Tratamento para Vício em Internet de Daxing, em Pequim. Psicólogos apontam a pressão por competição da sociedade chinesa como motivo para que os jovens recorram ao mundo virtual.

16. Obrigações zoom_out_map 16/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Parte das obrigações dos jovens internados é para manter o Centro de Educação Qide funcionando. Eles ajudam até mesmo no processo de preparação das refeições do local.

17. Refeição zoom_out_map 17/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Depois de preparar a refeição, os jovens internados no centro de recuperação para viciados em internet comem todos juntos.

18. Psicólogos zoom_out_map 18/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) Parte da rotina envolve conversas com psicólogos. Na foto, um rapaz chamado Wang conversa com um dos psicólogos da equipe do Centro de Educação Qide.

19. Remédios zoom_out_map 19/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) No Centro de Tratamento para Vício em Internet de Daxing, em Pequim, os jovens tomam medicações para o combate ao vício em internet. A China foi o primeiro país do mundo a colocar o vício em internet como uma questão clínica.

20. Seis meses depois zoom_out_map 20/22 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon) O tratamento no Centro de Educação de Qide leva seis meses. Na foto, um jovem se despede de seu companheiro depois de seis meses de internação no centro.