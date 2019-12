5 apps para Android e iPhone para fazer exercícios físicos

São Paulo — Se uma das suas metas para 2020 é se tornar mais fisicamente ativo, alguns aplicativos gratuitos para smartphones Android e iPhones podem ajudar. Seja com treinos longos ou de apenas sete minutos, você pode adicionar uma rotina de exercícios à sua vida com o auxílio do celular. Confira a seguir cinco opções de apps para fazer atividade física.

Freeletics Training

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Freeletics oferece exercícios de força, queima de gordura, condicionamento físico e corrida. Ele cria treinos com base no perfil do usuário. Por isso, ele pede informações como gênero, grau de prática de atividade física e qual o objetivo dos exercícios físicos. O aplicativo mostra ainda séries que você pode fazer em casa sem equipamentos. Tudo é explicado por meio de vídeos. O conteúdo está traduzido para o português, o que pode ser diferencial importante para quem não fala inglês.

Nike Training Club

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Nike Training Club é um aplicativo com uma série de exercícios físicos com ou sem equipamentos de treino. O tempo dos exercícios varia entre 15 e 45 minutos. Na versão paga, o app tem programas de exercícios guiados, planos de nutrição e bem-estar.

Daily Burn

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Daily Burn oferece 150 exercícios para diferentes níveis de preparo físico. A maioria deles é voltada a atividades de força, cardiovasculares e yoga. O aplicativo pode transmitir os vídeos das aulas para a TV, caso você tenha Chromecast ou uma Smart TV que espelhe a tela do celular. As séries de exercícios, feitas por preparadores físicos, têm duração média de 30 minutos.

FitOn

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O FitOn funciona como um Netflix de exercícios. Ele oferece aulas de demonstração de treinos para diferentes objetivos, como exercícios de força, corrida intervalada de alta intensidade (HIIT), dança ou pilates. O app é gratuito, porém, o conteúdo está em inglês.

Seven

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Seven é um aplicativo para quem tem pouco tempo para se exercitar. Ele oferece sequências de atividades com duração de apenas 7 minutos. Portanto, a intensidade dos exercícios é alta. O tempo de intervalo entre um e outro é de apenas 10 segundos, enquanto em treinos em academias o tempo varie entre 30 segundos e dois minutos. As atividades propostas pelo app podem ser feitas em qualquer lugar, uma vez que são feitas com o peso do corpo, sem a necessidade de equipamentos especiais. O plano anual do app custa 199 reais e oferece acesso a uma série de treinos com objetivos diferentes, como perda de peso, ganho de força ou tonificação muscular.