5 apps para fazer exercícios em casa durante a quarentena

Diante da pandemia do novo coronavírus, quem se exercita regularmente em academias ficou sem ter aonde ir. Com o comércio fechado em muitas cidades, as academias também fecharam as portas temporariamente.

O exercício físico tem impacto positivo não só na saúde mental, mas também no sistema imunológico quando feito com intensidade moderada e duração inferior a 45 minutos, segundo estudo científico feito por pesquisadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.

Alguns aplicativos podem ajudar a se manter ativo nesse período em que o distanciamento físico é recomendado por autoridades de saúde do mundo todo. Confira a seguir cinco aplicativos para você se exercitar em casa.

BTFit

Grátis (com versão paga), em português, para Android e iPhone

Do grupo Bodytech, o BTFit traz treinos para fazer em casa ou na academia. Ele permite que você tenha instruções em vídeo e séries para fazer exercícios sem nenhum equipamento. O aplicativo também traz programas voltados à definição muscular, perda de gordura e prática de ioga.

Seven

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Seven é um aplicativo para quem não gosta de passar muito tempo se exercitando em casa. Ele traz treinos com duração de apenas sete minutos. Com pouco intervalo entre as atividades, o treino é intenso e voltado à queima de gordura. Quem quiser aumentar o tamanho do desafio pode realizar a série mais de uma vez.

Freeletics

Grátis (com versão paga), em português, para Android e iPhone

O Freeletics é um aplicativo que se propõe a ser o seu companheiro de treino. Além de contar com séries de exercícios com vídeos que mostram a execução correta dos movimentos, o app tem um personal trainer virtual na sua versão paga (70 reais por três meses; 130 reais por seis meses; ou 160 reais por um ano). A versão gratuita oferece acesso completo a alguns treinos que podem ser realizados em casa sem nenhum equipamento (embora seja adequado ter um colchonete).

Ioga Diária (Daily Yoga)

Grátis (com versão paga), em inglês, para Android e iPhone

O Daily Yoga é o aplicativo de ioga mais popular para celulares. Ele oferece séries de exercícios guiadas por voz e com músicas relaxantes. A versão gratuita do app traz sessões de atividades simples para iniciantes. Quem desejar ter acesso a treinos intermediários ou avançados precisará escolher um dos planos pagos oferecidos pelo aplicativo, a partir de 20 reais ao mês).

MadBarz

Grátis (com versão paga), em inglês, para Android e iPhone

O MadBarz tem treinos para fazer em casa com curta ou média duração. Podem ser de cinco a 45 minutos de atividades para aumento de força, ganho de massa muscular ou queima de gordura. O aplicativo pode ser usado gratuitamente, mas a versão paga (82 reais por três meses) tem vários outros programas de exercícios.