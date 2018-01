5 apps para conseguir bons resultados no Enem

São Paulo – O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) só acontecerá no segundo semestre de 2018, o que significa que ainda dá tempo de estudar. Alguns aplicativos podem ajudar você, que não sai do celular, a se preparar para a prova onde quer que esteja.

Edu.App

Grátis, em português, para Android

Criado pela Fundação Lemann, o Edu.App é um aplicativo grátis para smartphones com sistema Android que reúne conteúdos educacionais do YouTube Edu e oferece exercícios para praticar o que você aprendeu. Como é baseado em vídeos, é melhor que você esteja conectado a uma rede Wi-Fi ao usá-lo para não estourar seu plano de internet móvel.

Leitor Rápido

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo, com o literal nome Leitor Rápido, busca ajudar você a aumentar a velocidade na leitura. Essa habilidade pode ser importante para conseguir ler o conteúdo do Enem rapidamente e poder responder, com calma, a todas as questões. Ele oferece exercícios para aumentar a velocidade do movimento dos olhos e a identificação ágil de palavras. O aplicativo é grátis, mas exibe publicidade.

Redação Nota 1000

Pago, em português, para Android e iPhone

O Redação Nota 1000 é interessante para quem quer treinar a escrita para o Enem. Ele sugere temas relevantes de outras provas e permite que você envie seus textos para a correção de um profissional. Para aproveitar todos os recursos do aplicativo, é preciso pagar mensalidades que começam em 44,50 reais.

Desafie.me

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este app grátis oferece mais de mil questões que caíram em provas anteriores do Enem. Há conteúdos de diversas áreas. A dinâmica do aplicativo é de jogo, como um Show do Milhão no celular–mas sem o Silvio Santos, é claro. O Desafie.me foi criado pelo grupo Ser Educacional e tem versões para Android e iPhone.

Passei! Enem

Grátis, em português, para Android

Se você tem um pacote de internet restrito no seu celular, o Passei! Enem pode ser uma boa escolha de download. Ele oferece mais de 500 questões de provas anteriores e não requer conexão com a web. Porém, nem todas as últimas edições do exame são contempladas entre as questões disponíveis no app, que é grátis.

Uma última–e boa–opção para estudar é usar a plataforma Khan Academy, disponível em site e aplicativos para Android e iPhone.