5 apps para Android e iPhone para acompanhar a Copa do Mundo 2018

São Paulo – A Copa do Mundo 2018, na Rússia, começou e quem quiser ficar ligado em todas as novidades sobre a competição mais importante do futebol mundial pode contar com a ajuda de apps para smartphones com sistema Android ou iPhones. Muitos deles são totalmente gratuitos e permitem ficar de olho em curiosidades, tabela de jogos e notícias sobre as seleções. Veja a seguir algumas boas opções de aplicativos testadas por EXAME.

Google Go

Grátis, em português, para Android

O aplicativo do Google é uma boa pedida para ter todos os dados sobre os jogos no smartphone Android. Ao abri-lo pela primeira vez, basta tocar sobre a opção “Copa do Mundo” e você irá para uma parte especial do app que mostra os próximos jogos, notícias de diversos sites, a listagem de classificação da Copa e mostra ainda o chaveamento de jogos após a fase de grupos, que começa em 3 de julho.

Fifa

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo oficial da FIFA traz conteúdos em inglês, como posts de blog com atualização ao vivo sobre os acontecimentos dos jogos, mostra o placar das partidas em tempo real e tem notificações sobre seleções específicas, escolhidas pelo usuário. O app também tem dados sobre campeonatos da FIFA que já aconteceram, como a Copa das Confederações, ou que ainda irão ocorrer, como a Copa do Mundo de futebol feminino (França 2019).

Predictor

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você gosta de fazer previsões de jogos, este aplicativo pode ser útil. Ele permite que você registra quais são os resultados que espera de cada uma das partidas da Copa do Mundo 2018 e ele funciona como um jogo: quem acertar mais placares sobe no ranking de liderança do app, que é da FIFA.

SporTV

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo da emissora da Rede Globo também traz notícias, tabela de jogos e classificação das equipes. Seu diferencial é um sistema de notificações que o usuário pode configurar para receber lembretes sobre os jogos que deseja acompanhar.

Globoplay

Grátis, em português, para Android e iPhone

Pago com mensalidade ao estilo Netflix, o aplicativo Globoplay oferece acesso ao acervo de novelas, jornalismo, esportes, programas de TV e séries da emissora. Neste período de Copa do Mundo, ele tem uma área dedicada com campeonato, na seção de esportes, que permite acompanhar os jogos mesmo que você não tenha um televisão por perto. Em testes de EXAME, não foi possível acompanhar ao vivo o primeiro jogo da Copa com uma conta gratuita.